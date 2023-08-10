На мемориальном кладбище во Львове эксгумировали останки 627 советских воинов

Останки времен Первой мировой войны захоронят в пределах кладбища, где в будущем построят мемориальный комплекс, останки советских времен планируют перенести на другое кладбище

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Останки 627 советских воинов, погибших в боях за освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны и захороненных на Лычаковском воинском кладбище во Львове, эксгумировали для погребения за пределами мемориала. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"Во Львове на Лычаковском военном кладбище завершили первый этап эксгумации. Всего нашли останки 653 человек. Из них 26 - периода Первой мировой войны, часть - Второй мировой войны и послевоенного периода", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.

По его информации, захоронение останков времен Первой мировой войны будет произведено в пределах кладбища, где в будущем построят мемориальный комплекс. "Останки советских времен <...> планируют перенести на другое кладбище", - сообщили в горсовете.

В августе 2022 года Исполком Львовского горсовета принял решение на месте воинского мемориала на Лычаковском кладбище устроить новый мемориальный комплекс. С этой целью была начата эксгумация останков воинов Великой Отечественной войны, которые погибли при освобождении города от фашистов. Монумент Боевой славы - памятник советским солдатам - был снесен еще в июле 2021 года. В октябре того же года горсовет решил уничтожить советскую символику на мемориале.

На воинском кладбище во Львове захоронены более 3 тыс. советских воинов. Мемориальный комплекс, посвященный воинам-освободителям, построен в 1974 году.