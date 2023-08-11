СК провел 700 оценочных стройэкспертиз на Донбассе

Выявлен ущерб на 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следственный комитет завершил более 700 оценочных строительно-технических экспертиз в Донбассе, ущерб от преступных действий украинского режима составил порядка 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В целях установления размера ущерба, причиненного преступными действиями украинских националистов, в текущем году в судебно-экспертном центре СК России назначено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, более 700 из них уже завершено. Согласно заключениям специалистов, общая стоимость восстановления разрушенных объектов, по которым в 2023 году уже завершены исследования, на текущий момент составляет порядка 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на территории ДНР в полной мере приступил к работе Донецкий филиал судебно-экспертного центра СК России, где проводятся компьютерно-технические, бухгалтерские, строительно-технические и прочие виды сложнейших судебных экспертиз.