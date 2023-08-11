Кабмин выделит еще более 3 млрд рублей на реконструкцию центра хирургии им. Петровского

Эти средства позволят ускорить завершение реконструкции корпуса "В"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 млрд рублей из резервного фонда правительства на завершающий этап реконструкции Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени Петровского. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, выделенные средства позволят ускорить завершение реконструкции корпуса "В". В этом здании разместится приемное отделение для плановых пациентов, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской реабилитации и отделение общей онкологии. "После реконструкции помещений и оснащения их новым оборудованием объем оказания медицинской помощи в этом учреждении увеличится в два раза", - отметили к кабмине.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 10 августа.

Научный центр им. Петровского - одно из крупнейших медучреждений хирургического профиля в России. В его состав входят отделения кардиохирургии, трансфузиологии и лабораторных технологий, реконструктивной хирургии, анестезиологии и реанимации, трансплантологии. В центре ведутся научные исследования и разработки, применяются новейшие медицинские технологии.