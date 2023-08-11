11 августа, 10:37
Взрыв в Сергиевом Посаде

Состояние одного из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде улучшилось

Оно оценивается как средней степени тяжести

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Состояние одного из пациентов, пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде, улучшилось. Теперь оно оценивается как средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

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"Состояние пациента, переведенного в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Минздрава России, <...> улучшилось и оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также привели данные Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России, согласно которым пострадали 80 человек, один погиб. В больницах пребывают 15 пациентов. Так, в местной ЦРБ остаются 11 пострадавших. Один из них - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести. В Мытищинской ГКБ находятся двое тяжело пострадавших. Также одного пострадавшего эвакуировали на лечение в Национальный медико-хирургический центр (НМХЦ) им. Н. И. Пирогова Минздрава России.

Врачи выписали 8 человек, 57 пострадавших получили амбулаторное лечение, добавили в пресс-службе.

  

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Взрыв в Сергиевом Посаде
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