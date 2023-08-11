ВОЗ рекомендовала усилить эпидемнадзор в условиях роста заболеваемости ковидом

По словам официального представителя Всемирной организации здравоохранения Кристиана Линдмайера, государства существенно ослабили наблюдение за COVID-19

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам усилить эпидемиологический надзор в условиях роста заболеваемости COVID-19 и распространения варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. Как заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, государства существенно ослабили наблюдение за ковидом, а отсутствие полной картины осложняет борьбу с болезнью.

"Важно вести [эпидемиологический] надзор. Страны сильно ослабили наблюдение и информирование. Очевидно, что если мы не получаем полной картины, то не можем реагировать в полной мере", - сказал Линдмайер. "Мы побуждаем страны проводить больше наблюдений и больше информировать [о результатах]", - подчеркнул официальный представитель ВОЗ.

Линдмайер отметил, что "впервые за месяцы" в мире выросла заболеваемость ковидом. Согласно опубликованному ВОЗ 10 августа информационному бюллетеню, за последние четыре недели - с 10 июля по 6 августа - рост составил 80% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями. Он обусловлен прежде всего увеличением числа выявленных случаев COVID-19 в Западно-Тихоокеанском регионе, тогда как в остальных пяти регионах ВОЗ, включая Африку, Америку и Европу, заболеваемость снижается. Официальный представитель напомнил, что 9 августа вариант EG.5 омикрон-штамма был отнесен к категории "вариантов, представляющих интерес". Прежде ВОЗ определяла EG.5 как "вариант, находящийся под наблюдением", считая менее высоким уровень связанного с ним риска для здоровья людей.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, по состоянию на 9 августа EG.5 был выявлен в 48 странах. "Ввиду своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире", - заключили эксперты.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 9 августа 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрированы 769 369 823 случая заражения коронавирусом, умерли 6 954 336 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.