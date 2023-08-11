Для конкурса "Золотая черепаха" фотографы прислали более 480 работ о природе Москвы

На следующем этапе жюри отберет самые интересные работы и только 10 фотографий можно будет увидеть на Международном фестивале дикой природы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 480 работ прислали фотографы для участия в специальной номинации "Дикая природа Москвы" фотоконкурса "Золотая черепаха 2023", сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специальная номинация "Дикая природа Москвы" была учреждена в 2021 году совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и с ГПБУ "Мосприрода". Ежегодно номинация пользуется большой популярностью, количество столичных фотографов-участников растет с каждым годом. За время приема работ с 29 апреля по 31 июля получено 482 фотографии от 77 фотографов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на следующем этапе жюри отберет самые интересные работы и только 10 фотографий можно будет увидеть на Международном фестивале дикой природы "Золотая черепаха" в Москве в специальной зоне, посвященной биоразнообразию города, с 27 октября 2023 года в Новой Третьяковке. На церемонии открытия победители номинации получат памятные призы и грамоты от организаторов.

"Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" - масштабный эколого-образовательный проект, который через искусство пропагандирует идею сохранения природы. Центральным событием фестиваля традиционно становится экспозиция работ финалистов и лауреатов международного фотоконкурса", - отметили в пресс-службе.