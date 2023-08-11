11 августа, 14:31

Жара вернется в Центральную Россию на следующей неделе

По прогнозу температура воздуха будет выше климатической нормы на 10 градусов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Температура воздуха на следующей неделе в Центральной России поднимется до +33 градусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут +30...+33 градуса, что на 10 градусов выше климатической нормы", - написал синоптик.

Тишковец отметил, что такие аномально высокие показатели для 17 августа будут близкими к рекорду тепла +33,5 градуса, который держится с 1954 года. Он также добавил, что зной продержится всего пару дней и к последующим выходным отступит. 

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