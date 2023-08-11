В Йемене заявили о завершении операции по перекачке нефти с аварийного танкера Safer

Он с 2015 года стоит в территориальных водах страны

ДУБАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бен Мубарак заявил о завершении операции по перекачке более 1 млн баррелей нефти с аварийного танкера Safer, который с 2015 года стоит в территориальных водах страны.

"Сегодня завершается разгрузка нефтяного танкера Safer - крупная операция ООН, осуществляемая при поддержке международного сообщества. В результате ответственных действий правительства удалось спасти йеменские воды и побережье", - написал министр в социальной сети X (ранее Twitter).

Перекачка нефти с борта Safer на замещающее судно Yemen, которое ранее называлось Nautica, началась 25 июля. После прибытия на место 30 мая сотрудники компании SMIT, с которой Программа развития ООН договорилась о работах по безопасному извлечению нефти с Safer и его буксировке на свалку, стабилизировали танкер для проведения операции.

Нефтеналивное судно Safer на протяжении восьми лет стояло на якоре близ порта Рас-Иса в Йемене, где с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и движением "Ансар Аллах" (хуситы). По данным йеменского правительства, в резервуарах танкера содержалось 1,14 млн баррелей нефти. Из-за ядовитых паров, которые постоянно образовывались в замкнутом пространстве, на борту судна создавались условия для детонации. По оценкам специалистов, в случае взрыва или образования разлома в корпусе танкера разлившаяся нефть могла распространиться по всему Красному морю до Суэцкого канала на севере и Ормузского пролива на юге.