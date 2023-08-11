Фанатов Гарри Поттера вновь попросили не приносить носки на могилу эльфа Добби в Уэльсе

Как заявили в британском фонде National Trust, "такие предметы, как носки, безделушки и куски крашенной гальки могут попасть в морскую среду и подвергать риску дикую природу"

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Фанатов Гарри Поттера вновь попросили перестать приносить носки и другие предметы на импровизированную могилу эльфа Добби. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление британского фонда National Trust, который управляет пляжем Фрешуотер Уэст в графстве Пембрукшир на юго-западе Уэльса.

"Фрешуотер Уэст - место особенного научного интереса, здесь обитают серые тюлени, морские свиньи и некоторые из крупнейших популяций птиц в мире. Мы любим принимать гостей, и мы просим их помочь нам ухаживать за природой, ограничиваясь фотографиями, когда они посещают мемориал Добби. Такие предметы, как носки, безделушки и куски крашенной гальки могут попасть в морскую среду и подвергать риску дикую природу", - заявил представитель фонда.

На пляже Фрешуотер Уэст для первой части фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти" была снята сцена гибели Добби от рук Беллатрисы Лейстрендж. Со временем пляж стал местом паломничества поклонников произведения Джоан Роулинг. Ежегодно почтить память эльфа сюда приезжают около 75 тыс. человек. Многие из них привозят на могилу на пляже предмет гардероба, с которым прочно ассоциируется этот персонаж - носки. Согласно сюжету, именно заполучив хитростью носок, эльф обрел свободу от своего хозяина Люциуса Малфоя. Позже, когда по сюжету книги он погиб, Гарри Поттер похоронил своего друга, снабдив могилку надписью: "Здесь покоится Добби, свободный эльф".

В мае прошлого года National Trust даже начал опрос, чтобы все желающие высказались, что делать со стихийно созданным мемориалом эльфа - оставить его или перенести в более отдаленное место. В итоге "захоронение" все было решено не трогать, однако с тем условием, что посетители ограничатся фотографированием достопримечательности, но воздержатся от того, чтобы оставлять там различные предметы.