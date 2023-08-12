В Приморье в селе, где обостряется паводковая ситуация, открыли ПВР

Глава Спасского района Андрей Колот сообщил о резком подъеме воды в русле реки Кулешовка

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Пункт временного размещения открыли в школе села Спасское в Приморье, где обостряется ситуация из-за разлива реки Кулешовка. Об этом сообщила в субботу в своем Telegram-канале администрация Спасского муниципального района.

"В настоящее время продолжается подтопление жилых домов по улице Мельничная из-за разлива реки Кулешовка. Вода идет со стороны автоколонны 1951. На территории работают оперативные службы. Открыт пункт временного размещения в школе села Спасское", - говорится в сообщении.

Глава Спасского района Андрей Колот, видеокомментарий которого размещен в Telegram-канале районной администрации, сообщил о резком подъеме воды в русле реки Кулешовка. "Нами организованы мероприятия для возможной эвакуации, сейчас работает патруль ГАИ, который проводит оповещение людей о необходимости взять самые необходимые вещи и быть готовым к эвакуации, кто это пожелает сделать", - сказал Колот.

На снятом с высоты птичьего полета видео, размещенном в официальном Telegram-канале администрации городского округа Спасск-Дальний, видно, что большая часть города затоплена, многие дома и строения в воде, затоплены дороги. Уточняется, что все силы и средства оперативных служб направлены на эвакуацию жителей в двух основных микрорайонах - ЦРМ и заречная часть города. Пункты временного размещения здесь открыты в детском саду "Сказка" и Доме детского творчества.

В Михайловском районе Приморья власти развозят питьевую бутилированную воду по домам частного сектора, где подтоплены колодцы. В Черниговском районе ситуация стабилизируется, здесь на федеральной трассе по улице Шоссейной было подтоплено более 40 жилых домов, прорыты траншеи для спуска воды, в дальнейшем на данном участке проложат трубу. Уровень воды в реке Черниговка поднимается, остается угроза подтопления придомовых территорий на улицах Красноармейской и Набережной. В селе Черниговка работает пункт временного размещения.

О других ПВР

Пункты временного размещения из-за паводка развернуты в пяти муниципалитетах Приморья, в них размещены более 350 человек, сообщили ТАСС в министерстве по делам ГО и ЧС Приморья.

"На территории края развернуты и функционируют семь ПВР в пяти муниципальных образованиях, в которых размещены 359 человек, в том числе 96 детей", - сообщили в министерстве.

В готовности находятся еще 22 пункта временного размещения в 12 муниципальных образованиях, уточнили в министерстве.

С 9 по 10 августа на территории южного побережья края прошли осадки с количеством до 109 мм. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. По данным министерства ГОЧС региона, в связи с ухудшением паводковой обстановки введены режимы функционирования "чрезвычайная ситуация" в 14 муниципальных образованиях.

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