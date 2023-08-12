В Хабаровском крае нашли последний боковой блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б"

Поиски в регионе завершены, сообщил губернатор Михаил Дегтярев

ТАСС, 12 августа. Специалисты нашли четвертый боковой блок первой ступени ракеты "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Найдены все четыре боковых блока первой ступени ракеты, выведшей "Луну-25" на орбиту. Поиски в Хабаровском крае завершены", - сказал Дегтярев.

Первые три ступени ракеты "Союз-2.1б" обнаружили в 28 км от поселка Шахтинский в Верхнебуреинском районе Хабаровского края 11 августа. Ранее глава района Алексей Маслов сообщал ТАСС, что ступени должны были упасть в 80-120 км от населенного пункта. В эту местность он вылетал вместе с группой специалистов для поиска ступеней. Всех 18 жителей поселка эвакуировали за час до старта, 11 августа они были возвращены домой.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 11 августа. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.