В Петербурге почтили память экипажа подлодки "Курск"

В городе проживают 52 семьи погибших моряков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Торжественно-траурные мероприятия в память о членах экипажа, затонувшего 23 года назад атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск", прошли в Петербурге. В полдень в Николо-Богоявленском морском соборе традиционно состоялась панихида по павшим, а два часа спустя на Серафимовском кладбище прошел воинский ритуал с возложением цветов к самому большому захоронению экипажа, рассказал ТАСС председатель Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Санкт-Петербурга Игорь Курдин.

"В полдень в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга традиционно состоялась панихида. После этого воинский ритуал прошел на Серафимовском кладбище, где находится самое большое захоронение экипажа. Цветы к мемориалу "Курска" возложили родственники погибших, ветераны-подводники, представители командования ВМФ и правительства города. Память членов экипажа почтили минутой молчания, после чего у мемориала торжественным маршем прошел строй моряков", - сказал Курдин.

По его словам, в Петербурге на сегодняшний день проживают 52 семьи погибших в той трагедии моряков. Для многих из них находящийся на Серафимовском кладбище мемориал - особое и единственное место, куда можно прийти "навестить" своих родных. Здесь же покоится и командир АПРК "Курск", Герой России, капитан 1 ранга Геннадий Лячин. Также поминальная служба прошла в церкви Петра и Павла в Сестрорецке, которая считается храмом подводного флота.

"Петербург был и остается городом военных моряков. Многие из экипажа "Курска" родились здесь, учились, тут жили и живут их семьи. Здесь же многие из подводников нашли упокоение. На Серафимовском кладбище находится самое большое в России захоронение членов экипажа. Мы всегда будем хранить память о наших моряках-подводниках", - приводит пресс-служба Смольного слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Трагедия "Курска"

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море. Около 11:00 в районе маневров были зафиксированы два подводных взрыва. После того как лодка несколько часов не выходила на связь, начались поиски. 13 августа аппаратура крейсера "Петр Великий" обнаружила на дне К-141, лежащую на глубине 108 м. Началась спасательная операция, однако подводные аппараты так и не смогли пристыковаться к затонувшей АПЛ.

19 августа операция стала международной. К ней присоединились норвежские суда Seaway Eagle и Normand Pioneer с британским спасательным аппаратом. 21 августа норвежские водолазы вскрыли нижний люк девятого отсека и установили, что все 118 членов экипажа погибли.

Только осенью были подняты на поверхность тела 12 членов экипажа "Курска". В дальнейшем из лодки были извлечены тела еще 103 моряков, останки трех человек обнаружить не удалось. Через год подлодку подняли на поверхность, в апреле 2002 года ее отправили на судоремонтный завод "Нерпа" для утилизации.