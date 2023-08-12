В Москве назвали победителей хакатона форума "Наследники традиций. Мост в будущее"

Жюри определило лидеров в номинациях "Самое смелое решение", "Самое креативное решение", "Самое эффективное решение"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Победителями хакатона Второго международного детского культурного форума "Наследники традиций. Мост в будущее" по сохранению объектов материального и нематериального наследия и их популяризации стали команды из Центрального, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов, передает корреспондент ТАСС.

"Мы, я думаю, выбрали достаточно объективно и самый креативный проект, и самый эффективный, и самый смелый", - сказала журналистам статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, которая возглавила жюри.

Жюри определило победителей в номинациях "Самое смелое решение", "Самое креативное решение", "Самое эффективное решение". Самой смелой назвали команду Северо-Кавказского федерального округа с идеей проекта, касающегося комплекса сторожевых башен в Ингушетии. "Замечательно, что ребята молодые взяли этот объект, начали о нем рассказывать, постарались привлечь максимально наше внимание, заинтересовать. И нам захотелось туда поехать", - рассказала Преподобная.

Самой эффективной стала команда Уральского федерального округа с идеей проекта "Мобильная игра "Аркаим". Как отметила замминистра, этот проект проще всего и экономнее реализовать. "Это сочетание эффекта, который будет, при наименьшем вложении средств", - пояснила она. Самыми креативными признали ребят из команды Центрального федерального округа с концепцией проекта "Изразец: современным взглядом". Они предложили интегрировать в современной среде такие изразцы. "Мы сошлись в едином мнении, в едином порыве, постараемся им помочь, чтобы в какой-то степени хотя бы проекты были реализованы", - пообещала Преподобная.

Участники - 80 человек от 14 до 17 лет - поделились на восемь команд по федеральным округам. В финале они представили свои идеи по сохранению объектов материального и нематериального культурного наследия и их популяризации. В жюри вошли кураторы творческих направлений форума: директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, заместитель гендиректора Росконцерта Светлана Кондратьева, гендиректор концертного зала "Зарядье" Иван Рудин.

Заславский предложил в следующий раз немного конкретизировать задания, чтобы ребята не выбирали объекты, которые и так являются одними из самых посещаемых у туристов. Он особо отметил идеи проектов, которые могут реализовать сами ребята. "Им не нужны какие-то невероятные бюджетные вливания, как проект Центрального федерального округа, связанный с ярославским изразцом. Он хорош тем, что дает замечательные идеи для продвижения местного нематериального культурного наследия, этого ремесла", - сказал ректор журналистам.

О форуме

Международный детский культурный форум проходит с 10 по 12 августа 2023 года в Москве, в этом году у него семь тематических творческих направлений: "Музыкальное искусство", "Театральное и цирковое искусство", "Литература и журналистика", "Хореографическое искусство", "Продюсирование", "Музеи и изобразительное искусство", "Кино и анимация". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.