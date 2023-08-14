На Сахалине определили победителей конкурса грантов всероссийского форума "ОстроVа"

Право реализовать свои проекты за счет средств от Россмолодежи получили 11 человек из разных регионов страны

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Имена победителей грантового конкурса всероссийского молодежного форума "ОстроVа", проходившего на Сахалине с 8 по 14 августа, озвучили на торжественной церемонии закрытия в Южно-Сахалинске во дворце спорта "Кристалл". Право реализовать свои проекты за счет средств от Федерального агентства по делам молодежи (Россмолодежь) получили 11 человек из разных регионов страны, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"На получение сертификатов претендовали 26 человек. Общий призовой фонд составил 5,5 миллиона рублей из шести возможных. Сахалинцы забрали гранты на общую сумму 1 млн 80 тыс. рублей. Всего рекомендованными грантополучателями стали 11 человек", - рассказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, победителями стали участники из Москвы, Севастополя, Башкирии, Калужской, Кемеровской, Саратовской и Челябинской областей, Приморского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Победителем от Сахалинской области стали Наталья Мартыненко с проектом летней творческой площадки "Арт-веранда". Девушка выиграла сертификат на 700 тыс. рублей. Второй грантополучатель от островного региона Максим Богданов с киберспортивным турниром "Фанфест Сах". Он получит 380 тыс. рублей.

О форуме

Форум "ОстроVа" проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 августа. Регистрацию на него прошли почти 5,5 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет из 88 регионов страны, из которых более 250 человек из Сахалинской области, 100 человек из новых российских субъектов: Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для приезда на Сахалин из общего числа были отобраны 500 участников. В этом году форум "ОстроVа" отмечает свое десятилетие. За это время участие в нем приняли более 5 тыс. человек.

Участники форума могли получить до 1 млн рублей из федерального бюджета на реализацию своих идей, конкурс грантов объявила Росмолодежь. Конкурс в этом году составил 16 человек на одно место. В октябре в Сахалинской области состоится еще один грантовый конкурс в рамках регионального форума "ОстроVа". Он объединит более 300 молодых людей из различных сфер: бизнес-сообщество, некоммерческий сектор, госуправление, культура, добровольчество и гражданские активисты. Общая сумма гранта составит 15 млн рублей.

Организаторами форума выступают правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году он работал по четырем правлениям, по которым участники могли реализовать проекты: патриотическое воспитание, цифровое развитие, карьера и профориентация.