В Подмосковье более 3 тыс. первоклассников получили рюкзаки со школьными принадлежностями

Меру поддержки получили семьи, в которых доход которой на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. детей из малообеспеченных семей в Московской области, которые в этом учебном году идут в первый класс, получили рюкзаки со школьными принадлежностями. Об этом сообщила ТАСС министр социального развития региона Людмила Болатаева.

"Подмосковные первоклассники получили к началу учебного года рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Это добрая и масштабная программа охватила более 3 тыс. детей из семей с низкими доходами", - сказала она.

В министерстве социального развития региона уточнили, что в этом рюкзаке есть все необходимое, что может потребоваться школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин. Данную меру поддержки получили семьи, в которых ребенок в этом году идет в первый класс и доход которой на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей.

"Ребята были в восторге от своих новых рюкзаков и с нетерпением ждут первого звонка. Теперь они готовы к новым знаниям и приключениям в школе", - добавила министр.