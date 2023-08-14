Центр Грабаря сообщил о завершении обследования "Троицы" Андрея Рублева

Специалисты Третьяковской галереи готовят отчет с анализом его результатов, сообщили в пресс-службе центра

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обследование иконы "Троица" Андрея Рублева завершилось в Реставрационном центре имени И. Э. Грабаря, специалисты Третьяковской галереи готовят отчет с анализом его результатов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"Завершили. Ждем результатов - после этого мы определим дату расширенного совета. Эти результаты будут обсуждены на совете", - пояснили в пресс-службе. "Проводили в основном специалисты Третьяковки, мы ждем от них отчет по результатам обследования. Сейчас результаты нужно проанализировать", - уточнили в центре.

Икона находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня по 19 июля. По итогам обследования состоится заседание совета по вопросу о реставрации иконы. В совет войдут ведущие эксперты, в том числе из Третьяковской галереи и Эрмитажа.