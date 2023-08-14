Филиал МЭИ в Душанбе впервые зачислил студентов-заочников на бюджетные места

Заместитель директора филиала вуза по учебно-воспитательной работе Тамара Чиркина сообщила, что в 2023 году учебное заведение сможет принять более 200 студентов, в том числе 65 на заочную форму обучения

ДУШАНБЕ, 14 августа. /ТАСС/. Филиал российского Национального исследовательского университета "МЭИ" в Душанбе впервые провел набор студентов на заочное обучение на бюджетные места. Об этом сообщила журналистам заместитель директора филиала вуза по учебно-воспитательной работе Тамара Чиркина.

"В этом году нам дали 62 бюджетных места на очное обучение и впервые пять мест дали на заочное", - сказала она на пресс-конференции. По ее словам, на заочное обучение абитуриенты уже зачислены.

Она отметила, что в 2023 году филиал вуза сможет принять более 200 студентов, в том числе 65 на заочную форму обучения. На бюджетные места абитуриенты могут поступить, сдав внутренние экзамены в вузе - физику, математику и русский язык.

Как рассказал первый замдиректора филиала Акрам Дододжанов, в филиале вуза ежегодно растет число выпускников с красным дипломом. "Если в первые годы работы у нас было один-два выпускника, потом - семь, в прошлом году - 11, в этом году - 13 отличников", - сказал он.

В филиале вуза также сообщили, что в 2023 году для студентов оборудуют два новых лингафонных класса для изучения русского и английского языков.

Филиал МЭИ в Душанбе открылся в 2013 году, преподавание в нем идет на русском языке. В вузе обучаются как на бюджетной основе за счет средств России, так и на платной. Выпускники получают диплом бакалавра российского образца и могут продолжить обучение в магистратуре вуза в Москве.