В Москве 24-27 августа пройдет международный транспортный саммит

Мэры городов, министры, руководители транспортных и технологических компаний разных стран Европы, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Ближнего Востока и Африки представят лучшие мировые практики транспортной сферы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Международный транспортный саммит состоится в Москве с 24 по 27 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы проведем Международный транспортный саммит с 24 по 27 августа. Посвятим его развитию транспорта и цифровых технологий в крупнейших мегаполисах мира", - значится в публикации.

Там уточняется, что на саммите мэры городов, министры, руководители транспортных и технологических компаний разных стран Европы, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Ближнего Востока и Африки представят лучшие мировые практики транспортной сферы. Они поднимут вопросы транспортного и технологического развития и обменяются опытом по внедрению прогрессивных решений в городскую мобильность.

"В работе транспортного комплекса Москвы мы всегда анализируем лучший зарубежный опыт и практики - такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Мы гордимся своими инновационными проектами и хотим понятно и интересно рассказать о них. Это электробусы, электрические речные суда, самый надежный в мире Московский метрополитен, Московские центральные диаметры. Уверен, что совместная работа, обмен идеями, опытом и планами на будущее позволят создать в каждом из городов удобную для жителей транспортную систему", - отметил заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.