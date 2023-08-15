Новый тайфун может принести в районы Приморья от 100 мм осадков

Сложные погодные условия ожидаются в Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском районах края 17 августа

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Тайфун "Лан" может принести в некоторые районы Приморья от 100 мм осадков, говорится в комментарии начальника Примгидромета Бориса Кубая, распространенном пресс-службой управления.

"В результате возможного обострения полярного фронта при его взаимодействии с тайфуном 17 августа в Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском районах может выпасть от 100 мм осадков со всеми вытекающими последствиями. Возможен штормовой нагон, подпор малых рек и выход их из берегов. Соответствующее штормовое предупреждение распространяется", - говорится в комментарии.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Число подтопленных в Приморском крае многоквартирных и частных домов превысило 4 600. Согласно прогнозу, седьмой в этом году тайфун "Лан" в четверг выйдет к японскому острову Хоккайдо через Японское море, а его западное крыло принесет новые дожди на этот раз на восточное побережье Приморья.