Посол РФ в США поздравил со 100-летием ветерана трудового фронта ВОВ во Флориде

Анатолий Антонов выразил Геноху Смелянскому благодарность, пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поздравил со столетним юбилеем проживающего в Соединенных Штатах соотечественника, ветерана трудового фронта Великой Отечественной войны Геноха Лейзеровича Смелянского. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в российском посольстве в США.

Как там уточнили, поздравления и памятный подарок от Антонова юбиляру передала заведующая консульским отделом посольства Надежда Шумова, находящаяся в рабочей поездке во Флориде, где проживает Смелянский.

"Ваш жизненный путь - пример стойкости и верного служения Отчизне. Ваша самоотверженная работа, подчас за гранью возможного, в тылу на Казанском авиационном заводе в ходе Великой Отечественной войны помогла Советскому Союзу выстоять и одержать победу над немецко-фашистскими захватчиками. Ваши заслуги отмечены наградами <...> и являются высоким жизненным ориентиром для подрастающего поколения", - подчеркнул в своем поздравлении Смелянскому от имени российского посольства Антонов.

"Следуя славным традициям военной закалки, вы продолжаете вносить вклад в сохранение исторической памяти, принимая активное участие в работе с ветеранами, праздновании Дня Победы в городах штата Флорида", - отметил посол. Он выразил Смелянскому глубокую благодарность, пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.

Смелянский перебрался после распада СССР в США. В 1994 году он обосновался вместе с ближайшими родственниками в Майами (штат Флорида).