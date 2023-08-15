Глава МИД ФРГ отменила поездку по Индо-Тихоокеанскому региону из-за поломок самолета

Анналена Бербок ранее дважды пыталась улететь в Австралию из Абу-Даби

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена полностью отменить поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за поломок правительственного самолета. До этого глава МИД ФРГ дважды пыталась улететь в Австралию из столицы ОАЭ - города Абу-Даби, однако возвращалась обратно из-за технических дефектов воздушного судна.

"Мы перепробовали все: к сожалению, с точки зрения логистики невозможно продолжить мое путешествие по Индо-Тихоокеанскому региону с неисправным самолетом. Это более чем раздражает", - написала Бербок на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). "В Индо-Тихоокеанском регионе у нас есть не только близкие друзья и партнеры. Этот регион станет решающим фактором в формировании мирового порядка XXI века", - отметила министр.

Ранее агентство DPA передавало, что Бербок была вынуждена прервать полет в Австралию из-за поломки правительственного самолета и совершить промежуточную посадку в Абу-Даби. Там правительственный самолет дозаправился и взлетел в направлении Австралии, но уже спустя три минуты экипаж заметил неполадку. Командир воздушного судна сообщил, что имеются проблемы с посадочными щитками. В итоге было решено снова вернуться в Абу-Даби. Для безопасного приземления пришлось в воздухе избавиться от 80 тонн керосина, поскольку лайнер после дозаправки весил 271 тонну при разрешенных при посадке 190 тоннах.

Вторая попытка Бербок улететь из Абу-Даби также провалилась. Через 15 минут после взлета в 01:00 по местному времени (00:00 мск) Airbus A340-300 отклонился от курса и полетел обратно в Абу-Даби. Сначала самолет набирал высоту, однако не набирал скорости и был вынужден вернуться в столицу ОАЭ. Командир воздушного судна заметил, что ничего подобного "никогда не было". Газета Bild, комментируя произошедшее, написала, что "Германия должна отказаться от международных партнеров, поскольку ее авиапарк находится в слишком плохом состоянии".

В рамках поездки по странам Индо-Тихоокеанского региона глава внешнеполитического ведомства должна была посетить Австралию, Новую Зеландию и Фиджи.