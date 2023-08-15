WSJ: в США зарегистрировали рекордный прирост числа бездомных в 2023 году

По данным газеты, показатель увеличился на 11%

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Число бездомных в США выросло на рекордные 11% с начала 2023-го в годовом отношении, что стало самым высоким значением за всю историю наблюдений и превысило допандемийные показатели. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal, проанализировав данные свыше 300 профильных организаций, которые ведут учет бездомных в отдельных городах и целых штатах.

По предварительным подсчетам, число бездомных в Соединенных Штатах выросло в 2023 году на 11% и в настоящее время превышает 577 тыс. Издание отмечает, что показатели могут измениться после того, как Министерство жилищного строительства и городского развития США представит итоговый годовой отчет.

Основными причинами увеличения числа бездомных эксперты считают высокую стоимость жилья, нехватку арендных помещений, продолжающийся "опиоидный кризис" в стране, а также рост числа мигрантов.

Еще одним фактором стало сокращение правительственных мер по поддержке населения в период пандемии, таких как дополнительные выплаты и мораторий на выселение. Исследователи из Принстонского университета отметили рост числа выселений в 2023 году, превысивший допандемийные показатели. "Средства, выделенные на устранение последствий коронавируса, служили буфером. Сейчас мы наблюдаем, что происходит, если эти ресурсы больше не доступны", - заявил изданию Дональд Уайтхэлд, руководитель американской коалиции по поддержке бездомных.

В декабре 2022 года администрация США представила план сокращения числа бездомных в стране на 25% к 2025 году. Согласно новой стратегии, Вашингтон решил начать работу с властями штатов и городов, которые будут получать федеральную поддержку для решения проблемы на местах.

В 2010-2016 годах доля бездомных в США стабильно сокращалась. Однако после 2016 года в стране стало увеличиваться число тех, кто остался без постоянного места жительства. В январе 2022 года единовременно более 582 тыс. жителей США не имели крыши над головой, что на 0,34% превышает показатель 2020 года.