На Украине хотят декриминализировать часть порнографического контента

Уголовную ответственность могут оставить только за распространение такого контента без согласия запечатленных там людей, порно с участием детей, а также содержащего сцены насилия

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады предлагают оставить уголовную ответственность только за распространение порнографического контента без согласия запечатленных там людей, порно с участием детей, а также содержащего сцены насилия. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Мы декриминализируем порно. Уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия, экстремальное порно, порно с детьми и для детей", - написал он в своем Telegram-канале.

Как пояснил депутат, это нововведение должно разгрузить правоохранительные органы. Изменения предлагается внести в две статьи уголовного кодекса, которые касаются ввоза, производства и распространения порнографии. При этом сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми по-прежнему будут квалифицироваться как уголовные преступления, за них предусмотрена отдельная статья УК.

По данным Железняка, законопроект уже внесен в систему электронного документооборота Рады.

Летом прошлого года на сайте президента Украины набрала необходимые для получения ответа 25 тысяч голосов петиция о легализации порно и эротики.