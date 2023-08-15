Челябинская область помогла восстановить храм в Волновахе

Его намерены открыть для посетителей в ближайшие недели

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Свято-Преображенский храм, разрушенный ВСУ во время боевых действий в Волновахе ДНР, восстановили при содействии Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Челябинской области.

"Глава региона Алексей Текслер побывал в Свято-Преображенском храме, который в ближайшие недели откроется после реконструкции. Решение о его восстановлении было принято Алексеем Текслером во время прошлого визита в подшефную территорию, тогда к нему обратился протоиерей Александр Костин с просьбой о помощи в восстановлении объекта", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, Свято-Преображенский храм был разрушен после ударов артиллерийских снарядов ВСУ. Здание практически полностью сгорело. Строители провели демонтаж разрушенных элементов, восстановили каркас и купола, произвели наружную и внутреннюю отделку здания, установили отопительное оборудование.

14 июня со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина и губернатора Челябинской области сообщалось, что Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. Текслер отметил, что считает важным восстановление объектов социальной инфраструктуры и помощь жителям Волновахи и Ясиноватой.