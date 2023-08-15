В Петербурге впервые за 20 лет начали ремонт Нижнего Лебяжьего моста

Специалисты проведут работы по очистке и защитят мост от коррозии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы начались в Петербурге на Нижнем Лебяжьем мосту, прежде переправу реставрировали более 20 лет назад. Специалисты проведут работы по очистке и защитят мост от коррозии. Завершить обновление планируют осенью 2023 года, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

"Специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" начали работы на Нижнем Лебяжьем мосту через Лебяжью канавку. Переправа, которая является объектом культурного наследия федерального значения, ремонтировалась более 20 лет назад и нуждается в обновлении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на мосту предстоит провести целый комплекс восстановительных мероприятий: на металлических конструкциях перильного ограждения будут выполнены работы по антикоррозионной защите, произведена очистка и расшивка швов между гранитными блоками облицовки фасадных поверхностей, устоев, плитами тротуара. Все гранитные поверхности будут очищены от накопившейся пыли и загрязнений.

На время ремонта на Нижнем Лебяжьем мосту будут вводиться временные ограничения для движения пешеходов, которые будут определяться спецификой проводимых работ.

Ремонт Нижнего Лебяжьего моста будет завершен осенью.