Собянин: доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве возросла в разы

По словам кандидата в мэры Москвы, младенческая смертность в столице за последние годы уменьшилась почти в 2,5 раза

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве возросла в разы, сообщил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.

"Сегодня по показателям медицины, здравоохранения Москва вполне занимает достойное место не только в России, но и в мире. И за этот период времени мы высокотехнологичную помощь нарастили почти в шесть раз", - сказал Собянин.

По его словам, младенческая смертность в столице за последние годы уменьшилась почти в 2,5 раза. Кроме того, город успешно внедряет новый московский стандарт поликлиник.

"Начинали с проекта, что нам надо делать 50 [поликлиник], потом - 100 поликлиник, постройки 1950-1960-х годов, потом пришли к пониманию, что и этого мало - сдали проект на 200 поликлиник. И буквально в сентябре - октябре этого года закончим эту программу... Решили еще 140 зданий поставить под реконструкцию. Что это означает? Это означает, что вся, 100%, поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и [будет] отвечать самым лучшим мировым стандартам", - добавил Собянин.