Генконсульство в Южной Корее содействует возвращению экипажа судна "Нептун" в РФ

По словам капитана, судно арестовано в Республике Корея в связи с тем, что не был оплачен его ремонт

СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Пусане оказывает возможное содействие в возвращении российских граждан с промыслового судна "Нептун" в Россию, поддерживает контакт с его экипажем и компанией-оператором. Об этом сообщили российские дипломаты.

"Сотрудники генконсульства в Пусане осведомлены о ситуации, сложившейся вокруг судна "Нептун", находящегося в порту Пусана, находятся в тесном контакте с экипажем судна и представителями компании-оператора, оказывают возможное содействие в возвращении российских граждан домой", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в генконсульстве, в понедельник к ним обратился экипаж промыслового судна "Нептун", который не может вернуться в РФ. По словам капитана, судно арестовано в Республике Корея в связи с тем, что не была произведена оплата его ремонта.

В свою очередь в компании - операторе судна "Тефида" указывают, что морякам не могут найти замену после их заявления о списании, а для выхода в море необходим минимальный состав экипажа. Примерно полтора месяца назад небольшая группа моряков уже отправилась в Россию, сейчас из 11 человек о желании вернуться домой заявили четверо. В обращении к российским дипломатам со ссылкой на южнокорейских врачей указывается, что один из членов экипажа испытывает проблемы со здоровьем.