МВД предложило дать ведомству доступ к любым данным, передаваемым через интернет

В министерстве пояснили, что у его сотрудников отсутствует необходимый инструментарий, который позволил бы оперативно исследовать разрозненные компьютерные данные в режиме реального времени

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. МВД России подготовило проект закона, который предполагает предоставление силовикам доступа к любой информации, передаваемой через интернет, при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Целью законопроекта является законодательное введение возможности оперативного исследования сведений (сообщений, данных), представленных в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи, в том числе в режиме реального времени и с привлечением квалифицированных специалистов, на предмет установления следов преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, а также их закрепления в качестве вещественных доказательств по уголовным делам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе уточняется, что криминальные действия в этом сегменте составляют значительную долю от общего числа преступлений. Так, в 2022 году в РФ было выявлено 522 тыс. преступлений в этой категории, что составило 22% от общего количества.

Из пояснительной записки также следует, что у сотрудников МВД отсутствует необходимый инструментарий, который позволил бы оперативно исследовать разрозненные компьютерные данные в режиме реального времени.