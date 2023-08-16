16 августа, 07:50

В проект "Профессионалитет" к середине октября включат специальности по авиастроению

Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения и Минпромторг РФ до 16 октября 2023 года расширят федеральный проект "Профессионалитет" профессиями и специальностями, связанными с авиастроением. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

"Министерству просвещения и Минпромторгу расширить федеральный проект "Профессионалитет" за счет включения туда профессий и специальностей, связанных с авиастроением. Работа должна быть выполнена до 16 октября 2023 года", - говорится в перечне поручений.

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. На данный момент в проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах. 

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