В Татарстане форум мусульманской молодежи собрал более 130 участников

Мероприятие пройдет в формате палаточного городка под темой благотворительной деятельности в среде мусульман

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Форум мусульманской молодежи, стартовавший в Татарстане, собрал более 130 молодых мусульман из разных стран и регионов России. Торжественное открытие форума прошло в Казани, само мероприятие продлится до 23 августа и будет проходить в городе Болгар, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.

"В форуме принимают участие 130 молодых мусульман 18-30 лет из Индонезии, Египта, Великобритании, а также регионов России: Республик Татарстан, Крым, Башкортостан, Кабардино-Балкарии (Нальчик), Чувашии, Пермского края, Москвы, Астрахани, Владикавказа, Свердловской области, Ижевска, Йошкар-Олы, Самары и Ханты-Мансийска", - говорится в сообщении.

Форум пройдет в формате палаточного городка под темой благотворительной деятельности в среде мусульман. Основная его цель - создание коммуникационной среды, способствующей поддержке молодежных инициатив, содействию самореализации мусульманской молодежи, повышению уровня духовности.

Для участников подготовили научно-познавательные лекции, тренинги, мастер-классы и практикумы, походы и экскурсии. На форуме также выберут лучшие проекты, которые смогут принять участие в федеральном конкурсе грантов. Хедлайнером Форума станет шейх из Марокко, преподаватель фонда Etablissement Ajial boufekrane Абдуррахим Лакрим.