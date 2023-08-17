МВД в ЛНР предоставило жителям более 190 тыс. госуслуг

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что из них 83 тыс. составили услуги по замене регистрационных документов и государственных регистрационных знаков, а также свыше 108 тыс. услуг по обмену водительских удостоверений

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. МВД России в Луганской Народной республике с начала года предоставило более 190 тысяч госуслуг. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"С начала года жителям Луганской Народной Республики по линии Госавтоинспекции предоставлены более 190 тыс. госуслуг: 83 тыс. госуслуг по замене регистрационных документов и государственных регистрационных знаков, а также свыше 108 тыс. государственных услуг по обмену водительских удостоверений", - рассказала Волк.

Она сообщила, что в подразделениях УГИБДД МВД по ЛНР продолжается предоставление государственных услуг по обмену регистрационных документов, государственных номерных знаков транспортных средств и водительских удостоверений. "Для удобства граждан предусмотрена предварительная запись для подачи документов, которую сотрудники подразделения ведут в течение всего рабочего времени. Прием граждан осуществляется в назначенное время. Госуслуги сотрудники оказывают в 10 подразделениях МРЭО, а для жителей отдаленных сел и поселков республики организован выездной прием граждан в специально оборудованном транспортном средстве - мобильном пункте", - сообщила Волк.

Ежедневно сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД по ЛНР оказывается более 600 госуслуг по обмену регистрационных документов, государственных номерных знаков транспортных средств, а также более 880 государственных услуг по обмену водительских удостоверений.

В соответствии с постановлением правительства РФ граждане и юридические лица обязаны до 1 января 2026 года заменить документы и государственные знаки.