В Индии открылся первый глобальный саммит ВОЗ по традиционной медицине

В организации назвали главной целью саммита активизацию дискуссий о необходимости научных доказательств альтернативных методов лечения

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 августа. /ТАСС/. Первый глобальный саммит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по традиционной медицине открылся в городе Гандинагар в Индии. Как заявила ВОЗ на своем сайте, его главной целью станет активизация дискуссий о необходимости научных доказательств альтернативных методов лечения.

Саммит продлится до 18 августа в штате Гуджарат. ВОЗ подчеркнула, что он проводится "параллельно со встречей министров здравоохранения стран Группы двадцати (G20) для мобилизации политической поддержки и популяризации использования научно обоснованных подходов в области народной медицины". В заявлении организации отмечается, что традиционные методы лечения являются "первым источником помощи для миллионов людей во всем мире при возникновении проблем" со здоровьем. Саммит задумывался как площадка для "обмена передовым опытом и инновационными решениями, касающимися вклада народной медицины в охрану здоровья", между работниками и получателями таких медицинских услуг, а также между представителями общественности, госорганов и научными кругами.

Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил агентству Agence France-Presse, что традиционная медицина приходит на помощь при отсутствии у людей доступа к здравоохранению, однако она имеет ценность лишь в том случае, если используется "надлежащим образом, эффективно и прежде всего на основе последних достоверных научных данных". По словам руководителя исследовательского отдела организации Джона Ридера, "научные достижения в области традиционной медицины должны отвечать тем же строгим стандартам, что и остальные области изучения здоровья".

Традиционная медицина имеет не только много приверженцев по всему миру, но и немало противников, которые критикуют народные методы лечения за недостаточную научную достоверность и отсутствие доказательств ее эффективности. По данным ВОЗ, 170 из 194 стран-участниц в 2018 году сообщили об использовании методов традиционной или комплементарной медицины, причем только 124 из них подтвердили организации наличие соответствующей законодательной базы для регулирования сферы.