АСИ и губернаторам рекомендовали проводить ярмарки продукции креативных индустрий

Первый доклад об исполнении поручения Владимира Путина должны представить до 30 декабря

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Проведение в регионах ярмарок продукции креативных индустрий рекомендовано губернаторам и главам субъектов совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Соответствующее поручение дано президентом России Владимиром Путиным по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России".

Путин посетил выставку в центре "Зотов" и пообщался с представителями креативных индустрий 30 мая. Тогда глава государства назвал хорошей идеей разработать рекомендации по развитию креативных индустрий в стране.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации организовать при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" проведение в субъектах Российской Федерации выставок, ярмарок и иных мероприятий, направленных на удовлетворение спроса населения и организаций на отечественную продукцию креативных (творческих) индустрий и повышение предложения указанной продукции", - сказано в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

Первый доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 30 декабря 2023 года.

Пресс-служба АСИ 4 августа сообщала об открытии первой креативной ярмарки в Новосибирской области. Со ссылкой на операционного директора АСИ Георгия Белозерова сообщалось, что организация креативных ярмарок - это продолжение работы по продвижению отечественных брендов, которую Путин поручил провести АСИ на наблюдательном совете агентства в феврале.

АСИ проводит мониторинг состояния развития креативных индустрий в регионах с 2019 года. В апреле 2021 года вышел первый в России Атлас креативных индустрий - документ с системным осмыслением роли творческих индустрий как отдельного сектора экономики. В 2022 году Агентство выпустило вторую редакцию Атласа. Согласно полученным данным, в творческих индустриях работают около 760 тыс. юридических лиц, общий объем выручки которых составляет более 12,6 трлн рублей, а число занятых превышает 1,5 млн.