Больницы Подмосковья получили реабилитационное оборудование более чем на 150 млн рублей

Медтехнику направили в 23 медицинские организации региона

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Медицинские учреждения Московской области с начала года получили 140 единиц нового реабилитационного оборудования на сумму более чем 150 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье реабилитация в условиях стационара проводится в 19 медицинских организациях. Также реабилитационная помощь оказывается амбулаторно - на базе поликлиник. И важно, чтобы специалисты могли применять в работе современное медицинское оборудование. С начала года мы поставили в наши больницы 140 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 150 млн рублей. Медтехнику получили 23 медицинских организации", - привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве уточнили, что оборудование применяется для реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата, нарушениями центральной нервной системы, перенесших сердечно-сосудистые и другие заболевания. Врачи получили, в том числе, роботизированный комплекс, тренажер для восстановления силы мышц и комплексы для восстановления мелкой моторики. Техника передана в Красногорскую, Химкинскую, Пушкинскую, Ногинскую, Коломенскую и другие больницы.

"В нашу больницу с начала года поступило 45 единиц реабилитационного оборудования. Оно распределено в филиалы Путилково и Петрово-Дальнее. В числе полученной техники - роботизированный реабилитационный комплекс для восстановления навыков ходьбы стоимостью более 33 млн рублей. Новое оборудование помогает нам в реабилитации пациентов неврологического и травматологического профиля", - рассказала директор Красногорской городской больницы Елена Морозова.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний, добавили в пресс-службе.