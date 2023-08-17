В Ростовской области из-за коммунальной аварии без воды остались около 80 тыс. жителей

В ликвидации коммунальной аварии задействованы 12 специалистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Около 80 тыс. жителей Ростовской области остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в городе Гуково. Как сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона, в зону отключения водоснабжения попали 2 города и более 15 поселков.

"Аварийно-восстановительные работы на водонапорном коллекторе в городе Гуково находятся на контроле Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. В настоящее время приостановлено холодное водоснабжение на города Гуково и Зверево, а также более 15 поселков в Каменском и Красносулинском районах, на гуковском и алмазненском направлениях. Без холодного водоснабжения остались порядка 80 тыс. человек", - сказали в министерстве.

Уточняется, что в настоящее время ведутся сварочные работы, в ликвидации коммунальной аварии задействованы 12 специалистов. Возобновить подачу холодной воды в дома планируется к концу суток четверга. На время ремонта организован подвоз воды населению по заявкам.