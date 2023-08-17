Губернатор Самарской области пригласил Мишустина на открытие обхода Тольятти в 2024 году

По словам Дмитрия Азарова, объект реализован уже на 83%

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил премьер-министра России Михаила Мишустина посетить открытие дорожного обхода Тольятти, который включает в себя мост через Волгу, ввод объекта запланирован на 2024 год.

Во время личной встречи в Самаре Мишустин попросил Азарова рассказать, как регион использует различные специальные инструменты развития. Азаров сообщил, что, к примеру, за счет инфраструктурных бюджетных кредитов области удалось привлечь 19,5 млрд рублей, из которых 9,146 млрд рублей направили на создание дорожного обхода Тольятти со строительством моста через Волгу. На сегодняшний день проект реализован на 83%, рассказал Азаров.

"В следующем году мы уверенно этот объект введем, и я вас приглашаю также в случае возможности посетить этот очень важный объект", - обратился губернатор к Мишустину.

Азаров также рассказал, что 10 млрд рублей направили на строительство метро. Первую ветку завершат благодаря федеральной поддержке, заявил Азаров. Она позволит увеличить пассажиропоток на 30%. "Это огромный потенциал дополнительного жилищного строительства", - отметил губернатор, пояснив, что появление метро даст импульс созданию около 3 млн кв. м жилья.

Кроме того, бюджетные кредиты опережающего финансового обеспечения позволили региону в 2023 году привести в порядок 61,5 км дорог. В регионе также возводятся 12 модульных ФАПов и приводятся в порядок дома культуры. Еще 1,9 млрд рублей регион получил в рамках специального казначейского кредита. За счет дополнительных средств планируют приобрести 309 автобусов и 12 трамваев. "По трамваям там есть немножко задержка с поставкой, но преодолеем", - отметил губернатор.

Фонд развития территорий позволил Самарской области направить 2,5 млрд рублей на переселение жителей из аварийного жилья. "Мы хотим на год раньше выполнить программу очередную", - сообщил Азаров.