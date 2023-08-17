В Думу внесли проект о возможности строить на месте снесенных гаражей только соцобъекты

В пояснительной записке к документу отмечено, что зачастую на месте гаражей вместо полезных для граждан объектов появляются торговые центры или новые жилые комплексы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в палату парламента законопроект, разрешающий строить на месте снесенных гаражей только объекты социальной инфраструктуры, парки, скверы или детские площадки. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Новыми положениями предлагается дополнить Гражданский кодекс РФ и закон "О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В пояснительной записке отмечено, что зачастую на месте гаражей вместо полезных для граждан объектов появляются торговые центры или новые жилые комплексы.

"Предложенная законопроектом мера о сносе этих построек только в целях создания социальных объектов и объектов благоустройства территорий, например детских площадок, спортивных комплексов, общественных садов и других социально значимых объектов, позволит превратить занимаемые участки в места общественного пользования, предоставляя гражданам больше доступного пространства для отдыха", - следует из документа.