17 августа, 17:38

Лукашенко рассказал, что никогда не хотел иметь яхту, а предпочитает отдых в горах Сочи

Президент Белоруссии добавил, что иногда просит у своего российского коллеги Владимира Путина яхту, чтобы порыбачить "на ставридку в километре от берега"

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его никогда не прельщала идея иметь собственную яхту, а отдыхать ему нравится на горных курортах Сочи.

"Я не такой человек. Яхта, жара - это не мое. Если поехать куда-то в горы, то лучше, чем Сочи зимой, места нет. <...> У нас там есть государственная база. У нас там есть гостиница, у меня есть там дом, на этой территории, где я могу остановиться", - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее YouTube-канале.

Лукашенко добавил, что иногда просит у своего российского коллеги Владимира Путина яхту, чтобы порыбачить "на ставридку в километре от берега". "Если я бываю в Сочи, там у Путина есть "шхуна", я ее так называю. <...> Я говорю: "Дай мне шхуну на рыбалку", - поделился он. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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