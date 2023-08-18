В Москве начали реставрировать памятник Юрию Гагарину

Работы займут не менее двух лет

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте началась в Москве. До конца года в порядок приведут стилобат и цоколь, облицованные каменными плитами, в 2024 и 2025 годах отреставрируют постамент, скульптуру и макет космического аппарата "Восток", сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия (ДКН).

"В 2022 году провели обследование монумента. В неудовлетворительном состоянии оказались стилобат, ребристый постамент, а также скульптуры Юрия Гагарина и макета спускаемого аппарата "Восток". Обнаруженные дефекты влияют как на облик памятника, так и на его техническое состояние. Все работы будут проводиться под контролем специалистов Мосгорнаследия и займут не менее двух лет. Памятник имеет статус выявленного объекта культурного наследия", - сказал глава ДКН Алексей Емельянов, чьи слова приводит пресс-служба.

В этом году отреставрируют стилобат и цоколь памятника, а также плиты облицовки приямка. Поверхности очистят от загрязнений, удалят пятна от потеков и краски. Кроме того, специалисты восстановят все утраченные фрагменты, устранят сколы и трещины. Облицовочные каменные плиты из лабрадорита отполируют, и они вновь засверкают на солнце, заверили в департаменте. В следующем году специалисты начнут реставрацию постамента и скульптуры космонавта.

Объект культурного наследия

"В 1968 году площадь Калужская Застава на Ленинском проспекте стала называться площадью Гагарина в честь полета в космос первого космонавта. В июле 1980 года здесь установили памятник Юрию Гагарину. Место выбрали неслучайно. Именно по Ленинскому проспекту 14 апреля 1961 года первый космонавт направлялся из аэропорта Внуково в Кремль с докладом о своем полете. Его встречали ликующие москвичи", - отметили в Мосгорнаследии.

Памятник представляет собой 14-метровую фигуру космонавта, устремленную ввысь. Скульптура установлена на высокий ребристый постамент, символизирующий старт космической ракеты. На площадке рядом с монументом находится макет корабля "Восток". Его украшает надпись: "12 апреля 1961 года советский космический корабль "Восток" с человеком на борту совершил полет вокруг земного шара. Первый человек, проникший в космос, - гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин".

Основная часть скульптурной композиции выполнена из титана - сверхпрочного металла, который используется при строительстве космических аппаратов. Фигура Гагарина состоит из 239 элементов, отлитых из титана и скрепленных болтами. Авторы памятника - скульптор Павел Бондаренко, архитекторы Яков Белопольский и Федор Гажевский, конструктор Алексей Судаков.

Всего с 2011 года в Москве отреставрировали 139 объектов монументального искусства.