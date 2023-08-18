"Игры будущего" запустили конкурс фиджитал-проектов на фестивале "Таврида.Арт"

Подать заявку на участие также можно на сайте gofuture.games

СУДАК, 18 августа. /ТАСС/. Организаторы Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" запустили на фестивале "Таврида.Арт" конкурс фиджитал-проектов, лучшие из которых станут частью развития турнира в 2024 году. Об этом журналистам сообщил эксперт по интеграции партнеров "Игр будущего" Дмитрий Козырев.

"Прямо здесь, на "Тавриде.Арт", проходит конкурс "100 лет тому вперед", где участники со всей России, со всех регионов и, собственно, с "Тавриды.Арт" могут предложить для нашего проекта "Игры будущего" свой фиджитал-проект. И, конечно же, привязать его к своему уровню региона. <...> В последующем мы возьмем эти проекты и вместе с нашим проектом аксилирируем. И часть из них, я могу с точностью сказать, мы представим на старте нашего проекта в феврале 2024 года в Казани, если это будут действительно стоящие проекты", - сказал Козырев.

Представитель турнира добавил, что подать заявку на участие также можно на сайте gofuture.games.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

О фестивале

Пятый Фестиваль молодого искусства "Таврида.Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт.Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.