В СПЖ сообщили о раздаче повесток участникам крестного хода в Почаевскую лавру

В Союзе православных журналистов отметили, что военные вручили уже несколько повесток у городского кафедрального собора УПЦ, а также возле храма Рождества Богородицы в окрестном селе Должок, где собираются паломники

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники военкоматов начали раздавать повестки прихожанам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), собирающимся в Каменец-Подольском для крестного хода в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Как сообщает СПЖ, военные вручили уже несколько повесток у городского кафедрального собора УПЦ, а также возле храма Рождества Богородицы в окрестном селе Должок, где собираются паломники.

Ежегодный крестный ход в Почаевскую лавру уже около 200 лет проходит с конца июля из разных областей страны. Шествие приурочено к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Однако с 2022 года местные власти и сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются помешать шествию: блокируют дороги, запирают перед паломниками колодцы, закрывают продовольственные магазины, применяют против верующих силу, заставляя их делать многокилометровые обходы. В 2023 году власти Винницкой, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей объявили запрет на проведение в июле-августе массовых религиозных мероприятий "за пределами культовых религиозных сооружений", объяснив это "заботой о безопасности".

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.