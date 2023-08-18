Приложение Народного фронта для отслеживания беспилотников скачали более 19 тыс. человек

Оно позволяет людям реагировать на подозрительные объекты, сигнал немедленно отправляется в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мобильное приложение "Радар" для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы, разработанное Народным фронтом, скачали уже более 19 тыс. пользователей. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев.

"К этому моменту (на 16:45 мск 18 августа - прим. ТАСС) уже более 19 тыс. пользователей скачали приложение", - сказал он.

Камышев отметил, что приложение позволяет людям "реагировать на подозрительные объекты". "Сигнал немедленно будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер", - указал он.

Как поясняли ранее разработчики, в случае обнаружения подозрительных беспилотных летательных объектов или диверсионных групп пользователь через "Радар" сможет сфотографировать то, что он увидел, и моментально отправить фото ответственным службам для проверки и принятия мер. Скачать приложение на данный момент могут только пользователи Android через магазины GooglePlay и RuStore.