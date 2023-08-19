В России по неонатальному скринингу у 55 новорожденных подтвердилась СМА

Чаще всего к заболеванию приводит хромосомная перестройка, при которой выпадает участок генетического материала, отмечают в Медико-генетическом научном центре имени Н.П. Бочкова

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты медико-генетического научного центра (МГНЦ) имени академика Н. П. Бочкова в ходе расширенного неонатального скрининга подтвердили диагноз "спинальная мышечная атрофия" (СМА) у 55 новорожденных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МГНЦ.

"Август - месяц информированности о СМА. В ходе расширенного неонатального скрининга, стартовавшего с 1 января 2023 года в России, в МГНЦ имени академика Н. П. Бочкова подтвержден диагноз СМА у 55 новорожденных", - говорится в сообщении.

Чаще всего к СМА приводит делеция - хромосомная перестройка, при которой выпадает участок генетического материала - седьмого экзона гена SMN1. Примерно у 3% пациентов заболевание обусловлено другими генетическими вариантами, пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории ДНК-диагностики МГНЦ Ольга Щагина. Это может быть делеция, затрагивающая другие области гена, точковая мутация (изменение одной пары оснований в молекуле ДНК), охватывающая один либо несколько нуклеотидов или вариант в регуляторной области гена, уточнила эксперт.

"Носителем делеции седьмого экзона является каждый 37-й человек в России. Носителем малой мутации - каждый четырехтысячный. Если носительство делеции выявлено только у одного из супругов пары, планирующей беременность, а второй супруг не является носителем, все равно невозможно со 100%-ной вероятностью исключить рождение ребенка со СМА, поскольку второй супруг может оказаться носителем точковой мутации. Эти риски крайне низки, однако нельзя о них забывать", - приводит комментарий Щагиной пресс-служба.

По словам эксперта, точковые мутации - проблема для ранней диагностики, поскольку методы массового неонатального скрининга способны обнаружить только делецию седьмого экзона в гомозиготном состоянии. "Создать скрининговые тест-системы для точковых мутаций нельзя, эти варианты крайне редки и могут затрагивать любой из нуклеотидов последовательности гена SMN1, поэтому системы поиска малых мутаций непригодны для массового скринингового применения. Очень важно, чтобы врачи знали, нельзя исключать диагноз СМА у пациента с симптомами, даже если причина болезни не выявлена при скрининговом исследовании в рамках расширенного неонатального либо селективного скрининга", - пояснила она.

По словам Щагиной, все зарегистрированные препараты показаны для применения у пациентов с малыми мутациями.