Представитель буддистов Непала назвал ошибкой выводы комиссии США о свободе в стране

Махарджан Сиддхртха подчеркнул, что никакого конфликта между представителями различных конфессий в стране нет

УЛАН-УДЭ, 19 августа. /ТАСС/. Секретарь Всенепальской ассоциации бхиккху (буддийских монахов) Махарджан Сиддхртха назвал ошибкой выводы Комиссии США по международной религиозной свободе о нарушениях религиозных свобод в Непале и заявил, что в его стране дружно живут представители разных конфессий. Свое мнение он высказал журналистам во время первого Международного буддийского форума в Улан-Удэ.

Ранее "Ведомости" сообщили, что комиссия США опубликовала доклад, в котором, в частности, выразила недовольство тем, что "законодательство Непала запрещает прозелитизм, богохульство, а также убийство коров, что ограничивает право местных жителей следовать или противостоять той или иной религии".

"Иногда данные властей или международных исследований могут быть ошибочны. Не только сейчас, но и со времен Будды до настоящего времени у нас не было конфликтов. Мы живем дружно все вместе. Пожалуй, это [заявление властей США] ошибка", - сказал Махарджан Сиддхртха.

Он напомнил, что в Непале с древних времен мирно живут индуисты и буддисты, позднее в стране появились мусульмане и христиане. "У нас нет никакого конфликта. Мы очень дружны: индуисты посещают буддийские храмы, буддисты ходят в индуистские, даже мусульмане собираются в священных буддийских местах. Нас также иногда приглашают в мечети и в церкви. Нет никакого конфликта и непонимания между нами", - добавил представитель буддистов.

По его словам, современный Непал - это светское государство, где представители каждой религии имеют свои права, свои цели, где "нет никаких проблем между местными жителями и правительством".

О форуме

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из 13 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Монголию, Мьянму, Непал, Таиланд, Шри-Ланку и другие. Всего более 80 иностранных участников, в числе которых - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ Алтая, Калмыкии, Тувы, Забайкальского края и Иркутской области.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Он проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.