19 августа, 13:55
Опросы общественного мнения

Около 30% опрошенных россиян считают профессию IT-специалиста престижной

Профессии в области медицины престижны для 30% граждан, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов

СОЛНЕЧНОГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 31% россиян считают профессию специалистов в сфере IT самой престижной. Об этом сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

"На первом месте [в перечне самых престижных профессий], по мнению наших граждан, айтишники. На втором месте - работники медицинской сферы, военнослужащие", - сказал он, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".

Согласно презентации к выступлению Абрамова, профессии в области медицины престижны для 30% граждан. Кроме того, 19% россиян считают престижной военную службу.

В то же время государственную службу считают престижной 2% опрошенных, отметил Абрамов. 

Теги:
РоссияОпросы общественного мнения
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