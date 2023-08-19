Около 30% опрошенных россиян считают профессию IT-специалиста престижной

Профессии в области медицины престижны для 30% граждан, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов

СОЛНЕЧНОГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 31% россиян считают профессию специалистов в сфере IT самой престижной. Об этом сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

"На первом месте [в перечне самых престижных профессий], по мнению наших граждан, айтишники. На втором месте - работники медицинской сферы, военнослужащие", - сказал он, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".

Согласно презентации к выступлению Абрамова, профессии в области медицины престижны для 30% граждан. Кроме того, 19% россиян считают престижной военную службу.

В то же время государственную службу считают престижной 2% опрошенных, отметил Абрамов.