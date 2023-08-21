В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 23 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Облачно с прояснениями c температурой до плюс 23 градусов прогнозируется в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на вторник - до плюс 13 градусов.

Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 20 - плюс 25 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов. Местами ожидается небольшой дождь.