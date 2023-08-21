Якутия организует четыре избирательных участка в новых регионах и Ростовской области

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии республики, участки находятся в Ростове-на-Дону, Новоазовске Донецкой Народной Республики, Кировске Луганской Народной Республики и в Геническе

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Жители Якутии смогут принять участие в выборах главы республики и депутатов регионального парламента на четырех экстерриториальных участках, которые организуют на территории ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также в Ростовской области. Об этом сообщила ТАСС секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Алла Самойлова.

"Постановлением центральной избирательной комиссии республики принято решение об образовании экстерриториальных избирательных участков для голосования избирателей на выборах главы Республики Саха (Якутия) и выборах народных депутатов региона седьмого созыва, которые находятся за пределами нашей республики. У нас будет сформировано четыре таких экстерриториальных избирательных участка", - сказала Самойлова.

Первый участок находится в Ростове-на-Дону, второй - в городе Новоазовске Донецкой Народной Республики, третий - в городе Кировске Луганской Народной Республики, четвертый - в Геническе.

Основные избиратели - это мобилизованные, военнослужащие, находящиеся в госпиталях, и те, кто занимается строительством объектов на территориях и работает в опорных пунктах Якутии для связи с военнослужащими. Голосование пройдет досрочно - с 30 августа по 5 сентября.

Выборы главы Якутии и депутатов в парламент республики пройдут в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

Центризбирком Якутии зарегистрировал кандидатами на должность руководителя республики действующего главу Якутии Айсена Николаева, выдвинутого партией "Единая Россия", Гаврила Парахина, выдвинутого ЛДПР, Виктора Губарева, выдвинутого КПРФ, и Игоря Борисова, выдвинутого партией "Коммунисты России". В Государственном собрании (Ил Тумэн) Якутии заседают 70 депутатов - половина избирается по партийным спискам, другая - по одномандатным округам.

О голосовании жителей Амурской области

Избирательная комиссия Амурской области, где в сентябре пройдут выборы губернатора, также организовала участок на территории ДНР. Там досрочно смогут проголосовать военнослужащие и граждане, участвующие в восстановлении территории. Голосование пройдет с 1 по 4 сентября.