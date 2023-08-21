Threads запустит веб-версию в ближайшие дни

По мнению некоторых экспертов, версия соцсети для ПК стала бы "значительным преимуществом" в конкуренции с X

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Социальная сеть Threads (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской) уже в ближайшее время запустит веб-версию приложения, конкурирующую с соцсетью Х (ранее Twitter). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Глава соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Адам Моссери заявил, что версия Threads для персональных компьютеров (ПК) сейчас "немного глючит" и должна пройти внутреннее тестирование, прежде чем стать доступной для широкого круга пользователей. По данным источников издания, веб-версия будет запущена уже "в начале этой недели".

По мнению некоторых экспертов, версия Threads для ПК способствовала бы продвижению соцсети среди большего количества пользователей и стала бы "значительным преимуществом" в конкуренции с X.

Приложение Threads стало доступно для скачивания 5 июля в 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 6 июля). Число подписчиков новой социальной сети достигло 30 млн менее чем за сутки, а на пике составляло почти 50 млн человек. Несмотря на успешный запуск, спустя месяц число активных пользователей упало до 10 млн, а время, затраченное на использование Threads, сократилось на 85%.