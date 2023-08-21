В Москве с начала года 190 водителей без прав стали участниками ДТП с пострадавшими

В таких ДТП погибли 12 человек, 217 получили ранения различной степени тяжести

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 190 водителей без права управления автомобилем стали за семь месяцев участниками ДТП в Москве, в которых погибли или пострадали люди. Об этом журналистам сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"За 7 месяцев 2023 года на территории города Москвы произошло 191 ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, в которых 12 человек погибли и 217 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что основные нарушения со стороны таких водителей - несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда и непредоставление преимущества в движении пешеходу.

За управление транспортным средством лицом без водительского удостоверения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 тыс. рублей до 15 тыс. Передача управления автомобилем не имеющему прав водителю влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.