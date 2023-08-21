ВОЗ подготовила дорожные карты исследований трех смертельно опасных лихорадок

Речь идет о лихорадках Эбола, Марбург и Крым - Конго, пишет Financial Times

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила дорожные карты исследований и разработки вакцин против трех смертельно опасных заболеваний. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главного научного сотрудника организации Джереми Фаррара.

По его словам, ВОЗ располагает подробными планами в отношении геморрагических лихорадок Эбола и Марбург и клещевой Крым - Конго. Однако, как отметил Фаррар, необходимо провести аналогичную работу по лихорадке Зика и лихорадке долины Рифт.

Эксперт также призвал к переносу производства фармацевтической продукции из ведущих держав, которые "заботятся в первую очередь о своих гражданах", в небольшие государства, такие как Дания, Руанда, Сенегал. По его мнению, эти страны могут оперативно, "в течение недели", обеспечить своих граждан вакцинами и лекарственными препаратами в случае пандемии, а затем экспортировать продукцию в другие регионы распространения заболеваний.

Фаррар также считает, что необходима более тесная координация и взаимодействие различных стран в работе над вакцинами, диагностикой и лечением "20 наиболее опасных патогенов", но не уточнил, каких именно. "Проблемы здравоохранения, затрагивающие одну страну, все чаще будут касаться и других государств", - полагает эксперт.